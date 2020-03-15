حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة الى غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق نجران، عسير، جازان.

كما توقعت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، غدًا الاثنين.