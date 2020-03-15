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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

Time منذ 7 دقائق
Views 1150
حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة الى غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق نجران، عسير، جازان.

كما توقعت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، غدًا الاثنين.

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أحدث التعليقات

احمد
سؤال طبي : المراة لما تجري بشدة هل يؤثر هذا على جسمها واعضائها الانثوية ؟
احمد
ياجماعة احترموا المذاهب الاسلامية وبلاش نسوي فيها ان مازينا على وجه الارض وانا اهل العقيدة الصحية ولن يدخل الجنة الا من كان على عقيدة اهل نجد هذا كبر ومايجوز هناك اقوال للعلماء بصلاة الجماعة وارجحها وافضلها وجوب الجماعة.
نجاة محمد
اللي ما يلتزم احبسوة حتي يقول الله حق و ارواح الناس مو لعبة
نجاة محمد
احسنتم و ما قضرتم و يكفيكم الشر
محمد
هههههههههه. شف من يعلمنا . هل معها شهادة طب

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