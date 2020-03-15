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مواطنة تكشف كواليس الاشتباه في إصابتها بـ«كورونا»

Time منذ 31 دقيقة
Views 1777
مواطنة تكشف كواليس الاشتباه في إصابتها بـ«كورونا»

مدريد (صدى):
شاركت مواطنة بتجربتها الشخصية، حيث واجهت أياما صعبة بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا في إسبانيا.

وقالت إنها عادت من مدريد والتي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا في إسبانيا، فوجدت الطاقم الطبي في مطار جدة يستقبلها مقدما لها وللجميع الخدمات اللازمة ويتعاملون بطلف شديد.

وحرص الطاقم الطبي على طمأنة الجميع، مع فحصهم حرارة الجميع طالبين منهم الالتزام بالعزل المنزلي.

وأشارت إلى أنها بعد عدة ساعات وصلها اتصال من موظف بوزارة الصحة يطمئن على حالتها، وسألها بعض الأسئلة عن أي عارض تشعر به، وأخبرته بأنها تشعر ببعض الأمور غير العادية وربما تكون بسبب السفر.

وأخبرها بأن فرع الصحة في مكة سيتواصلون معها، وبعد دقائق أخبرها طبيب من مكة بأنه يرجح الاشتباه بإصابتها بالفيروس، وعليها التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

وقالت إنها أسرعت إلى المستشفى، ووجدت كل سبل الراحة لما فيها من استعداد تام ابتداء من منع الدخول لغرفة الطواريء إلا إذا كان للكشف عن كورونا وانتهاء بتعاملهم الذي وصفته بالراقي جداً مع الاحترافية العالية.

وهناك أجرت المواطنة كل الفحوصات اللازمة، قبل الدخولة لغرفة العزل، وتنتظر حاليا نتائج التحاليل، دون خوف لأنها تثق بأنها في أيد أمينة.

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أحدث التعليقات

احمد
سؤال طبي : المراة لما تجري بشدة هل يؤثر هذا على جسمها واعضائها الانثوية ؟
احمد
ياجماعة احترموا المذاهب الاسلامية وبلاش نسوي فيها ان مازينا على وجه الارض وانا اهل العقيدة الصحية ولن يدخل الجنة الا من كان على عقيدة اهل نجد هذا كبر ومايجوز هناك اقوال للعلماء بصلاة الجماعة وارجحها وافضلها وجوب الجماعة.
نجاة محمد
اللي ما يلتزم احبسوة حتي يقول الله حق و ارواح الناس مو لعبة
نجاة محمد
احسنتم و ما قضرتم و يكفيكم الشر
محمد
هههههههههه. شف من يعلمنا . هل معها شهادة طب

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