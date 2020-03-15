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ساما: لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1263
ساما: لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة

الرياض (صدى):
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن امتداداً لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة، انطلاقاً من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة.

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أحدث التعليقات

احمد
سؤال طبي : المراة لما تجري بشدة هل يؤثر هذا على جسمها واعضائها الانثوية ؟
احمد
ياجماعة احترموا المذاهب الاسلامية وبلاش نسوي فيها ان مازينا على وجه الارض وانا اهل العقيدة الصحية ولن يدخل الجنة الا من كان على عقيدة اهل نجد هذا كبر ومايجوز هناك اقوال للعلماء بصلاة الجماعة وارجحها وافضلها وجوب الجماعة.
نجاة محمد
اللي ما يلتزم احبسوة حتي يقول الله حق و ارواح الناس مو لعبة
نجاة محمد
احسنتم و ما قضرتم و يكفيكم الشر
محمد
هههههههههه. شف من يعلمنا . هل معها شهادة طب

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