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أمانة الشرقية توجه بإغلاق الأسواق الشعبية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية

Time منذ 36 دقيقة
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أمانة الشرقية توجه بإغلاق الأسواق الشعبية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية

الدمام (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة وجهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون للبلدية والقروية.

وشددت الأمانة على جميع صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتضمن التالي: إلزام جميع العاملين والعاملات بارتداء الكمامات الطبية والقفازات، وتنظيف الطاولات والكراسي بالمعقمات بعد كل استخدام ،وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، توفير مواد تعقيم للزبائن.

فيما تم إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق وتعقيمها بصفة مستمرة والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين في هذه المراكز , كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها ، وتم إلزام عربات الأطعمة المتنقلة " تراك فود " بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات .

وأوضحت أمانة الرقية أنها شكلت فرقا مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية، لافتاً إلى أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة في المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، مشددا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

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أحدث التعليقات

احمد
سؤال طبي : المراة لما تجري بشدة هل يؤثر هذا على جسمها واعضائها الانثوية ؟
احمد
ياجماعة احترموا المذاهب الاسلامية وبلاش نسوي فيها ان مازينا على وجه الارض وانا اهل العقيدة الصحية ولن يدخل الجنة الا من كان على عقيدة اهل نجد هذا كبر ومايجوز هناك اقوال للعلماء بصلاة الجماعة وارجحها وافضلها وجوب الجماعة.
نجاة محمد
اللي ما يلتزم احبسوة حتي يقول الله حق و ارواح الناس مو لعبة
نجاة محمد
احسنتم و ما قضرتم و يكفيكم الشر
محمد
هههههههههه. شف من يعلمنا . هل معها شهادة طب

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