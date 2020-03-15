calendar

وزير الإعلام اليمني يحذر من استمرار تجازات ميليشيا الحوثي

Time منذ 38 دقيقة
Views 1269
وزير الإعلام اليمني يحذر من استمرار تجازات ميليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):
حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، من خطورة استمرار مرتزقة إيران «المليشيا الحوثية»، في منع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة معاينة وصيانة ناقلة النفط صافر الراسية على بعد كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى وتحتوي على أكثر من مليون برميل، لأنها قد تسبب الناقلة بأكبر كارثة بيئية في حال حدوث انفجار أو تسريب.

وأضاف خلال تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه في حال حدوث تسريب جراء تآكل الناقلة النفطية فالتقارير الفنية تشير إلى احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الاحمر وهذا سيكون أسوأ بأربعة أضعاف، من كارثة نفط أكسون فالديز، في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور مايقارب 30 عاما.

ولفت إلى أنه سيتم إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية، حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800٪ وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، وستكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة.

وقال الإرياني، إنه في حال نشوب حريق فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، سيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي.

٥-عند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية لـ6 ملايين شخص،كماإن4٪من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها 70 مليون دولار.

واستكمل تغريداته: «ستقوم 58 منظمة إنسانية بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان النزوح باتجاه مدن اخرى طلبا للمساعدات والخدمات، كما قد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات».

وناشد المجتمع الدولي المساهمة الفعالة في تفادي هذا الخطر الكارثي الذي لن يقتصر اضراره على السواحل اليمنية، والضغط على المليشيا الحوثية التي لا يعنيها اليمن واليمنيين ولا النتائج الكارثية المترتبة على التسريب النفطي او انفجار الناقلة التي لم تخضع للصيانة الدورية منذ خمس سنوات.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
سؤال طبي : المراة لما تجري بشدة هل يؤثر هذا على جسمها واعضائها الانثوية ؟
احمد
ياجماعة احترموا المذاهب الاسلامية وبلاش نسوي فيها ان مازينا على وجه الارض وانا اهل العقيدة الصحية ولن يدخل الجنة الا من كان على عقيدة اهل نجد هذا كبر ومايجوز هناك اقوال للعلماء بصلاة الجماعة وارجحها وافضلها وجوب الجماعة.
نجاة محمد
اللي ما يلتزم احبسوة حتي يقول الله حق و ارواح الناس مو لعبة
نجاة محمد
احسنتم و ما قضرتم و يكفيكم الشر
محمد
هههههههههه. شف من يعلمنا . هل معها شهادة طب

أخر الأخبار

عبدالله عطيف يصل إلى الرياض قادما من إسبانيا
عبدالله عطيف يصل إلى الرياض قادما من إسبانيا
Time منذ 3 دقائق Views 1086
حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين
حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين
Time منذ 6 دقائق Views 1134
الرعب يسيطر على عائشة القحطاني الهاربة من قطر
الرعب يسيطر على عائشة القحطاني الهاربة من قطر
Time منذ 11 دقيقة Views 1342
جهاز تكييف يتسبب في اندلاع حريق بمنزل ببيش
جهاز تكييف يتسبب في اندلاع حريق بمنزل ببيش
Time منذ 16 دقيقة Views 1199
"هدف" يُعلن تعديل ضابط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
"هدف" يُعلن تعديل ضابط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
Time منذ 17 دقيقة Views 1261
تعليق نشاط كرة القدم في الإمارات لمدة 4 أسابيع
تعليق نشاط كرة القدم في الإمارات لمدة 4 أسابيع
Time منذ 23 دقيقة Views 1259
بالفيديو.. الكهموس: " التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة "
بالفيديو.. الكهموس: " التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة "
Time منذ 23 دقيقة Views 1450
البلديات توجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات
البلديات توجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات
Time منذ 25 دقيقة Views 1976
مواطنة تكشف كواليس الاشتباه في إصابتها بـ«كورونا»
مواطنة تكشف كواليس الاشتباه في إصابتها بـ«كورونا»
Time منذ 31 دقيقة Views 1774
ساما: لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة
ساما: لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة
Time منذ 32 دقيقة Views 1262