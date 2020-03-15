السجن 125 عاما ضد 3 أشخاص بتهمة قتل الطفل السوري إيلان

أنقرة (صدى):

قضت محكمة تركية بالسجن 125 عاماً ضد 3 أشخاص بتهمة قتل الطفل السوري آيلان كردي عمدًا الذي قضا غرقاً أثناء محاولة عائلته الوصول إلى أوروبا عبر تركيا واليونان.

وأحيل المشتبه بهم الثلاثة إلى محكمة جنائية في محافظة موجلا على بحر إيجة، حيث وجدت جثة الطفل في عام 2015.

ويذكر أن السلطات التركية كانت اعتقلت مجموعة من المهربين، أتراك وسوريين، سابقا وأصدرت أحكاما بحق عدد منهم، إلا أن 3 منهم تمكنوا من الهرب أثناء المحاكمة، وتمكنت قوات الأمن التركية من اعتقالهم مرة أخرى الأسبوع الماضي في محافظة أضنة الجنوبية.

وكان آيلان بين مجموعة من المهاجرين السوريين الذين غرقوا عندما انقلب بهم زورق كان يقلهم من بودروم إلى جزيرة كوس اليونانية. وكان بين القتلى شقيقه غالب، خمس سنوات، ووالدته ريحانة، 28 عاماً، فيما نجا والده.