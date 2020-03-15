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القيادة تهنئ رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ماليزيا الشقيق.

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أحدث التعليقات

احمد
سؤال طبي : المراة لما تجري بشدة هل يؤثر هذا على جسمها واعضائها الانثوية ؟
احمد
ياجماعة احترموا المذاهب الاسلامية وبلاش نسوي فيها ان مازينا على وجه الارض وانا اهل العقيدة الصحية ولن يدخل الجنة الا من كان على عقيدة اهل نجد هذا كبر ومايجوز هناك اقوال للعلماء بصلاة الجماعة وارجحها وافضلها وجوب الجماعة.
نجاة محمد
اللي ما يلتزم احبسوة حتي يقول الله حق و ارواح الناس مو لعبة
نجاة محمد
احسنتم و ما قضرتم و يكفيكم الشر
محمد
هههههههههه. شف من يعلمنا . هل معها شهادة طب

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