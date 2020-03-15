فضيحة جنسية تهز نادي برشلونة والعقوبة المنتظرة السجن 7 أعوام

وكالات (صدى):

يواجه أخصائي علاج طبيعي عمل سابقا في نادي برشلونة عقوبة السجن لسبعة أعوام بسبب تورطه في تعد جنسي على إحدى العاملات في النادي الكتالوني.

وتعود الواقعة عندما تولى المتهم منصب أخصائي العلاج الطبيعي في قطاعات مختلفة داخل برشلونة لأكثر من ثلاثة عقود، وقضى 7 سنوات في العمل مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت الواقعة في ديسمبر 2016 حين استقبل الطبيب المتهم موظفة في النادي كانت تعاني من مشاكل في رقبتها، داخل إحدى المنشآت الرياضية لملعب كامب نو، وأخضعها لجلسة علاج طبيعي شهدت تعديات جنسية في حقها.

يذكر أن الإدعاء طالب خلال المحاكمة بإصدار عقوبة السجن 7 سنوات في حق المتهم وتعويض قدره 10 آلاف يورو، مفيدا أن " المرأة غادرت الجلسة العلاجية متأثرة للغاية بما واجهته من تجاوز جنسي " .