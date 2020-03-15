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روان بن حسين تواجه كورونا بالفيتامينات
منذ ساعة
1045
2
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أحدث التعليقات
احمد
سؤال طبي : المراة لما تجري بشدة هل يؤثر هذا على جسمها واعضائها الانثوية ؟
احمد
ياجماعة احترموا المذاهب الاسلامية وبلاش نسوي فيها ان مازينا على وجه الارض وانا اهل العقيدة الصحية ولن يدخل الجنة الا من كان على عقيدة اهل نجد هذا كبر ومايجوز هناك اقوال للعلماء بصلاة الجماعة وارجحها وافضلها وجوب الجماعة.
نجاة محمد
اللي ما يلتزم احبسوة حتي يقول الله حق و ارواح الناس مو لعبة
نجاة محمد
احسنتم و ما قضرتم و يكفيكم الشر
محمد
هههههههههه. شف من يعلمنا . هل معها شهادة طب
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