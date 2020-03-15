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بيع كمبيوتر نادر بسعر قياسي في مزاد علني

Time منذ 23 ساعة
Views 1236
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بيع كمبيوتر نادر بسعر قياسي في مزاد علني

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير بريطانية عن بيع كمبيوتر نادر من نوع "Apple-1" يعود إلى عام 1976 بسعر قياسي في مزاد علني في مدينة بوسطن الأمريكية هذا الأسبوع.

وذكرت التقارير أن الكمبيوتر، الذي يعمل بشكل كامل، بيع بمبلغ يقدر بـ 459 ألف دولار في المزاد، بالإضافة إلى مجموعة تخص مصمم منتجات آبل.

وأضافت أن المجموعة احتوت على جهاز "ماكينتوش بور بوك" موقع من قبل ستيف جوبز، تم بيعه مقابل 12600 دولار، وشعار أبل النيون مقابل 1915 دولارا، كما تم بيع ساعة من حملة إعلانات "فكر بشكل مختلف" للعلامة التجارية مقابل 1375 دولارا.

في حين قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المزادات: "إن Apple-1 ليس مجرد أعجوبة براعة الحوسبة المبكرة، بل المنتج الذي أطلق ما هو اليوم واحدة من أكثر الشركات قيمة ونجاحا في العالم".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله و الحمد لله وربنا يوفقكم و الحمد لله علي سلامة البنية
نجاة محمد
طيب و ربنا يستر
فيصل
يا سبحان الله وليش ما تردد الدعاء وحسن التادب مع الله ع السرير الابيض وترى كم هي غالية الصحه ولا قوميز احلى ؟ عالم تافهه بكل ما تعنيه اداب الفطره السليمه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
نجاة محمد
ربي يشفيكي و يعافيكي يا بنتي

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