تغريم " الشلهوب والحافظ " وإيقاف 7 لاعبين من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، عددًا من القرارات اليوم الأحد، ومنها إلزام لاعب الهلال محمد الشلهوب بدفع غرامة 20 ألف ريال، وإلزام لاعب الهلال عبدالله الحافظ بدفع غرامة 20 ألف ريال، وكذلك إلزام الاتفاق بدفع غرامة 10 الآف ريال.

وجاء القرار الأول كالآتي: ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الهلال محمد الشلهوب للمادة (66) من اللائحة، وللتعميم رقم (9865) وتاريخ 24-12-1439هـ؛ لذلك تم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، كما أنه غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما تضمنت القرارات، ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الهلال عبدالله الحافظ للمادة (66) من اللائحة، وللتعميم رقم (9865) وتاريخ 24-12-1439هـ، لذلك تم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال.

وثبتت مخالفة نادي الاتفاق للمادة (62) من اللائحة، وتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال.

وكذلك ثبتت مخالفة لاعب فريق نادي الرائد فهد الحربي للمادة (53-1) من اللائحة، وتقرر إيقافه (8) ثمان مباريات، عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي .

وقررت اللجنة إيقاف لاعبي فريق نادي الرائد وهم: إبراهيم البقمي وليد الطويهر وهيثم السلوم وفهد الصيفي (6) ست مباريات، عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال، بعد ثبوت مخالفته للمادة (53-1) من اللائحة.

وبناء على ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الأنصار محمد الجهني للمادة (48-1-2) من اللائحة، فتقرر إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال.

كما ثبتت مخالفة لاعبي فريق نادي الأنصار أحمد الرشيدي وفيصل الكثيري وعبدالهادي الرشيدي للمادة (53-1) من اللائحة، وتقرر إيقافهم (6) ست مباريات، عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

كما تقرر قبول احتجاج نادي الطائي من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية ، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.