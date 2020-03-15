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وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1280
وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف أكاديمية للمواطنات على درجة (أستاذ مساعد فما فوق) للعام الجامعي 1441 /1442هـ، مشترطة أن تكون حاصلة على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

ومن بين الشروط، أن لا يقل التقدير العام في البكالوريوس عن "جيد جدًا"، أن تكون الدراسة في المراحل الثلاث ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ) دراسة انتظام، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وانطباق شروط التعيين لدرجة أستاذ مساعد فما فوق حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

وأوضحت الجامعة، المستندات المطلوب إرفاقها: صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول (بطاقة الأحوال المدنية)، السيرة الذاتية، إرفاق جميع المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم (إذا كان الحصول عليها من خارج المملكة)، الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأكدت أنه سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية: عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة، أو إذا كانت غير سارية المفعول، عدم إرفاق المستندات المطلوبة بالشروط، عدم استكمال البيانات المسجلة أو عدم صحتها، عدم انطباق شروط التعيين حسب ما هو مطبق من لوائح وأنظمة.

ويمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم على الوظائف، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة؛ فيما يبدأ التقديم يوم الأحد تاريخ 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى نهاية يوم الخميس 1441/7/24هـ الموافق 2020/3/19م، ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حطوه باالعزل😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ودي يوم من الأيام أسمع أنهم قبضو على شخص واحد شخص واااااااااااااااحد بس ممن يروجون الأشاعات وووووودي😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعزها دولة ياأخوان مانراه ونشاهده من تسهيل خدمات ومواجهة أزمات وإيجاد حلول سهله وآمنه تخدم المواطن في شتى المجالات خصوصآ مع تفشي وباء فيروس كرونا والله ماتلقى هذا الشي في إي دولة بدول العالم الله يحفظ بلدنا وولاة أمرنا😘
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله
رااايق
هههههههههههههههههههههه

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