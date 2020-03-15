جامعة القصيم توفر نظام «زووم» كبديل «للبلاك بورد» في حال تعطله

بريدة (صدى):

وفرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القصيم ، رخصًا لنظام "ZOOM" لأداء الفصول الافتراضية، وذلك ضمن إجراءاتها للتغلب على الأعطال الطارئة التي قد تتعرض لها عملية التعليم عن بعد ، حيث أتمت العمادة ربطه بنظام "البلاك بورد" ليكون متاحا بداية من اليوم ، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في حال وجود ضغط أو تعطل على نظام "بلاك بورد كولابوريت".

وأوضح عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القصيم الدكتور سعد الدوسري عميد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحركات العاجلة التي تتخذها الجامعة لضمان سير العملية التعليمية الإلكترونية عن بعد بكفاءة ودون معوقات، وللتغلب على الأعطال التقنية المفاجئة التي تطرأ نتيجة كثافة الأعداد المستخدمة لنظام البلاك بورد، مشيرًا إلى أن المشكلة التقنية التي حدثت في "البلاك بورد" كانت من شركة بلاك بورد وأثرت على الجامعات السعودية ودول الخليج العربي وتم حلها.

وأكد الدوسري أن الجامعة لديها الخبرة الكافية لإدارة عملية التعلم عن بعد، وتقديم التعلم المناسب للطالب، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت سباقة في التعلم الإلكتروني للطلبة المنتظمين، منذ نشأة العمادة التي كانت متجهة نحو تقديم خدمات التعليم الإلكتروني للطلبة المنتظمين في المقام الأول، حيث تكونت هذه الخبرة في تدريس مقررات الإعداد العام للطلبة.