calendar

كاتب سعودي يتنبأ بمسببات «كورونا» قبل 22 عام

Time منذ ساعة
Views 2336
Comment 1
كاتب سعودي يتنبأ بمسببات «كورونا» قبل 22 عام

الرياض (صدى):
في مقال مثير للدهشه يعود لعام 1419 هـ ، استطاع الكاتب السعودي عبد الفتاح بن أحمد الريس أحد أدباء تبوك أن يتنبأ بمخاطر بعض العادات الغير صحية خاصةً في المناسبات الإجتماعية .

ورغم مرور 22 عام على المقال المنشور بجريدة "الرياض " ، إلا أنه تضمن تحذيرات جددتها وزارة الصحة الآن بالتزامن مع الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار " كورونا " .

ويؤكد "الريس" أن أخطر العادات في الولائم والمناسبات عدم غسل اليدين قبل الطعام ، وهو ما تحذر منه "الصحة " فضلاً عن استخدام "المناشف " وعبوات العطر والصابون عند غسل اليد بينما يجب إستخدام المناديل الورقية وعبوات النظافة ذات الإستخدام الواحد .

كما حذر من تقطيع اللحم باليد أثناء الولائم ما يساهم في نشر البكتيريا والفيروسات ، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية تفعيل تلك الملاحظات التي تبدو بسيطة بلا مناسبة إلا أنها تثبت أهميتها في المواقف العصيبة كما حدث أمام " كورونا " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حطوه باالعزل😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ودي يوم من الأيام أسمع أنهم قبضو على شخص واحد شخص واااااااااااااااحد بس ممن يروجون الأشاعات وووووودي😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعزها دولة ياأخوان مانراه ونشاهده من تسهيل خدمات ومواجهة أزمات وإيجاد حلول سهله وآمنه تخدم المواطن في شتى المجالات خصوصآ مع تفشي وباء فيروس كرونا والله ماتلقى هذا الشي في إي دولة بدول العالم الله يحفظ بلدنا وولاة أمرنا😘
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله
رااايق
هههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
Time منذ دقيقة Views 1014
ردة فعل ممرضة صينية بعد العودة الى منزلها
ردة فعل ممرضة صينية بعد العودة الى منزلها
Time منذ دقيقتين Views 125
وفاة شرطي امام زملائه
وفاة شرطي امام زملائه
Time منذ 3 دقائق Views 137
شاهد كيف يشتري الناس في ايطاليا بعد انتشار الكورونا
شاهد كيف يشتري الناس في ايطاليا بعد انتشار الكورونا
Time منذ 4 دقائق Views 146
مغنية تغني لشيبان مدفونين !
مغنية تغني لشيبان مدفونين !
Time منذ 5 دقائق Views 148
الله سلمهم من الموت
الله سلمهم من الموت
Time منذ 6 دقائق Views 133
لحظة احتراق عامل في مصنع
لحظة احتراق عامل في مصنع
Time منذ 7 دقائق Views 138
بالفيديو.. فيفي عبده تمازح غادة عبدالرازق وتعلق «يلا كورونا خمسة مكرونا»
بالفيديو.. فيفي عبده تمازح غادة عبدالرازق وتعلق «يلا كورونا خمسة مكرونا»
Time منذ 8 دقائق Views 1063
«الصحة» تُعلن شفاء ثالث مواطن من المصابين بفيروس كورونا
«الصحة» تُعلن شفاء ثالث مواطن من المصابين بفيروس كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1215
أكبر مسرح مصنوع من المرايا في العالم بالمملكة يدخل موسوعة جينيس
أكبر مسرح مصنوع من المرايا في العالم بالمملكة يدخل موسوعة جينيس
Time منذ 19 دقيقة Views 1342