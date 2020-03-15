كاتب سعودي يتنبأ بمسببات «كورونا» قبل 22 عام

الرياض (صدى):

في مقال مثير للدهشه يعود لعام 1419 هـ ، استطاع الكاتب السعودي عبد الفتاح بن أحمد الريس أحد أدباء تبوك أن يتنبأ بمخاطر بعض العادات الغير صحية خاصةً في المناسبات الإجتماعية .

ورغم مرور 22 عام على المقال المنشور بجريدة "الرياض " ، إلا أنه تضمن تحذيرات جددتها وزارة الصحة الآن بالتزامن مع الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار " كورونا " .

ويؤكد "الريس" أن أخطر العادات في الولائم والمناسبات عدم غسل اليدين قبل الطعام ، وهو ما تحذر منه "الصحة " فضلاً عن استخدام "المناشف " وعبوات العطر والصابون عند غسل اليد بينما يجب إستخدام المناديل الورقية وعبوات النظافة ذات الإستخدام الواحد .

كما حذر من تقطيع اللحم باليد أثناء الولائم ما يساهم في نشر البكتيريا والفيروسات ، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية تفعيل تلك الملاحظات التي تبدو بسيطة بلا مناسبة إلا أنها تثبت أهميتها في المواقف العصيبة كما حدث أمام " كورونا " .