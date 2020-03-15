calendar

متحدث حساب المواطن: البرنامج يواصل حملة «افصح صح»

Time منذ ساعة
Views 1607
متحدث حساب المواطن: البرنامج يواصل حملة «افصح صح»

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن البرنامج يواصل حملة " افصح صح " ، بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.

وأوضح أنه بإمكان المستفيدين الدخول على حسابهم وتسجيل الدخل كاملًا شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة وذلك عبر الرابط من هنـــــــا .

وقال حساب المواطن إنه " يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق " .

وأضاف أنه " يتم الإفصاح عن اجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل " التأمينات/التقاعد " ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حطوه باالعزل😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ودي يوم من الأيام أسمع أنهم قبضو على شخص واحد شخص واااااااااااااااحد بس ممن يروجون الأشاعات وووووودي😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعزها دولة ياأخوان مانراه ونشاهده من تسهيل خدمات ومواجهة أزمات وإيجاد حلول سهله وآمنه تخدم المواطن في شتى المجالات خصوصآ مع تفشي وباء فيروس كرونا والله ماتلقى هذا الشي في إي دولة بدول العالم الله يحفظ بلدنا وولاة أمرنا😘
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله
رااايق
هههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
Time منذ دقيقة Views 1014
ردة فعل ممرضة صينية بعد العودة الى منزلها
ردة فعل ممرضة صينية بعد العودة الى منزلها
Time منذ دقيقتين Views 118
وفاة شرطي امام زملائه
وفاة شرطي امام زملائه
Time منذ 3 دقائق Views 137
شاهد كيف يشتري الناس في ايطاليا بعد انتشار الكورونا
شاهد كيف يشتري الناس في ايطاليا بعد انتشار الكورونا
Time منذ 4 دقائق Views 141
مغنية تغني لشيبان مدفونين !
مغنية تغني لشيبان مدفونين !
Time منذ 5 دقائق Views 148
الله سلمهم من الموت
الله سلمهم من الموت
Time منذ 6 دقائق Views 133
لحظة احتراق عامل في مصنع
لحظة احتراق عامل في مصنع
Time منذ 7 دقائق Views 135
بالفيديو.. فيفي عبده تمازح غادة عبدالرازق وتعلق «يلا كورونا خمسة مكرونا»
بالفيديو.. فيفي عبده تمازح غادة عبدالرازق وتعلق «يلا كورونا خمسة مكرونا»
Time منذ 8 دقائق Views 1063
«الصحة» تُعلن شفاء ثالث مواطن من المصابين بفيروس كورونا
«الصحة» تُعلن شفاء ثالث مواطن من المصابين بفيروس كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1215
أكبر مسرح مصنوع من المرايا في العالم بالمملكة يدخل موسوعة جينيس
أكبر مسرح مصنوع من المرايا في العالم بالمملكة يدخل موسوعة جينيس
Time منذ 19 دقيقة Views 1342