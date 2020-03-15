متحدث حساب المواطن: البرنامج يواصل حملة «افصح صح»

الرياض (صدى):

أعلن المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن البرنامج يواصل حملة " افصح صح " ، بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.

وأوضح أنه بإمكان المستفيدين الدخول على حسابهم وتسجيل الدخل كاملًا شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة وذلك عبر الرابط من هنـــــــا .

وقال حساب المواطن إنه " يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق " .

وأضاف أنه " يتم الإفصاح عن اجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل " التأمينات/التقاعد " ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة " .