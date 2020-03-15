متحدث حساب المواطن: البرنامج يواصل حملة «افصح صح»

وأوضح أنه بإمكان المستفيدين الدخول على حسابهم وتسجيل الدخل كاملًا شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة وذلك عبر الرابط من هنـــــــا .
وقال حساب المواطن إنه " يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق " .
وأضاف أنه " يتم الإفصاح عن اجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل " التأمينات/التقاعد " ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة " .