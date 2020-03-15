الصحة: البعوض لا ينقل كورونا

الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة نقل عدوى فيروس كورونا الجديد عبر لدغة البعوض.

وقالت الصحة 937، إنه " لايوجد دليل علمي قطعي يفيد بأن البعوض ينقل فيروس كورونا الجديد COVID19 " .

جاء ذلك ردًا على سؤال "لو تعرض شخص سليم للدغ من قبل باوض سبق أن لدغ شخص مصاب بكورونا، هل تنتقل العدوى؟".

وأعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة - ولله الحمد - وخرج من مستشفى القطيف المركزي.