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الصحة: البعوض لا ينقل كورونا

Time منذ ساعة
Views 1470
الصحة: البعوض لا ينقل كورونا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة نقل عدوى فيروس كورونا الجديد عبر لدغة البعوض.

وقالت الصحة 937، إنه " لايوجد دليل علمي قطعي يفيد بأن البعوض ينقل فيروس كورونا الجديد COVID19 " .

جاء ذلك ردًا على سؤال "لو تعرض شخص سليم للدغ من قبل باوض سبق أن لدغ شخص مصاب بكورونا، هل تنتقل العدوى؟".

وأعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة - ولله الحمد - وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حطوه باالعزل😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ودي يوم من الأيام أسمع أنهم قبضو على شخص واحد شخص واااااااااااااااحد بس ممن يروجون الأشاعات وووووودي😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعزها دولة ياأخوان مانراه ونشاهده من تسهيل خدمات ومواجهة أزمات وإيجاد حلول سهله وآمنه تخدم المواطن في شتى المجالات خصوصآ مع تفشي وباء فيروس كرونا والله ماتلقى هذا الشي في إي دولة بدول العالم الله يحفظ بلدنا وولاة أمرنا😘
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله
رااايق
هههههههههههههههههههههه

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