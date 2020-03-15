أسرار مقتل الأميرة ديانا ستظل في الخفاء حتى عام 2082

باريس (صدى):

أثارت ملابسات وفاة الأميرة ديانا الكثير من التساؤلات على مدار العقود الماضية، خاصة وأن تفاصيلها لم تكشف بشكل كامل حتى الآن.

وبرغم أنه تم إجراء تحقيق كامل لمدة ما يقرب من 18 شهرًا بواسطة الشرطة الفرنسية، إلا أن نتائج تلك التحقيقات لم تخرج للنور منذ إنتهائها عام 2007.

ويرجع سبب ذلك لقيام السلطات الفرنسية باستغلال المادة 213-2 من قانون التراث لحماية ملف مقتل الأميرة بعيدًا عن أعين الناس.

وبحسب نص هذه المادة، فملف مقتل الأمير يعد من التراث الذى لا يجوز الكشف عنه للعامة إلا بعد مرور 75 عاما، مما يعني أن أسرار مصرع الأمير ديانا ستظل مخفية عن العالم حتى عام 2082.

يذكر أن الأميرة توفيت في 31 أغسطس 1997 جراء تحطم السيارة التى كانت تقلها بنفق جسر ألما في باريس.