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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

Time منذ ساعة
Views 1382
مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ العقيد الغامدي الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حطوه باالعزل😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ودي يوم من الأيام أسمع أنهم قبضو على شخص واحد شخص واااااااااااااااحد بس ممن يروجون الأشاعات وووووودي😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعزها دولة ياأخوان مانراه ونشاهده من تسهيل خدمات ومواجهة أزمات وإيجاد حلول سهله وآمنه تخدم المواطن في شتى المجالات خصوصآ مع تفشي وباء فيروس كرونا والله ماتلقى هذا الشي في إي دولة بدول العالم الله يحفظ بلدنا وولاة أمرنا😘
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله
رااايق
هههههههههههههههههههههه

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