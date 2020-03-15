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خاطفة الدمام "شيعية" وتتصل بالمعارف لتطلب مساعدات مالية منهم

Time منذ 18 دقيقة
Views 1640
خاطفة الدمام "شيعية" وتتصل بالمعارف لتطلب مساعدات مالية منهم

الدمام (صدى):
إشارة إلى متابعة "صدى" لقضية "خاطفة الدمام"، فقد تبيّن من أقوال الشهود أن المتهمة "شيعية" وكانت تتصل دائمًا بالمعارف وتطلب مساعدات مالية.

وقالت الصحفية سحر أبو شاهين: "أحدهم شاهد المتهمة قبل سبعة أشهر، وكانت تعرفه مسبقا قبل سنوات، وكانت ترتدي تحت عباءتها المفتوحه بالطو مستشفى، فسلمت عليه وقالت "أنا صرت طبيبه واشتغل دكتورة، وأيضا أصبحت شيعية، وأروح مجلس قراءة في سيهات لاستمع للعزاء".

وأضافت: " من الواضح أن المتهمة لم تكن تنفق من الأموال التي تجمعها من أنشطتها، ففضلا عن تلقيها الإعانة من الضمان الاجتماعي كمطلقه، وأيضا المساعدات التي كانت تحصل عليها من الجمعيات الخيرية، كانت تتصل بالمعارف وتطلب مساعدات مالية لأنها محتاجة! السؤال أين أموالها الآن ومن يعلم مكانها ويتصرف فيها".

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أحدث التعليقات

رااايق
سلاماتك أختنا لست محرومه الله يحفظك من الشر ويبعد عنك وعنا الأمراض ** اللهم أمين **
بوكر علوي
هذا صاحب التعليق ابو عبدالله يقول هي السبب حتى وهي المتسبب يضربها ولو كانت احد أقاربك ماذا ستقول يا ابو عبدالله جاوب
بوكر علوي
مهما حصل وإن البنت السبب يضربها ويعينها أين كلمة الحق مين يعطيه الحق بضرب الناس يدك ما تمدها على غيرك مهما حصل وخاصه النساء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس يده ولسانه قال هي السبب مالكم كيف تحكمون بنت ياعالم عوره ياناس في زماننا اليوم ممكن تكون الموظفه اختك زوجتك او قريبتك ايش يكون رد الفعل عندك خليه يأخد جزاه واقصى عقاب لدى الحكومه حتى يعتبرو بنات الناس مو لعبه في أيدي من جاء
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****
أطفالنا في ذمة الوزير
اليوم ثلاث حالات كورونا بالوزارة لموظفة وإثنين من الموظفين..ومع ذلك لا تعليق للبصمة ولا إلغاء للدوام رغم المطالبات والمناشدات. شكرا لوزارة الصحة التي تجاوبت بسرعة وقامت بتعقيم المبنى رقم4 والتفتيش

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