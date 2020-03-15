"آل الشيخ" يوجه بمنع إدخال مياه الشرب إلى جميع المساجد والجوامع

الرياض (صدى):

وجّه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.

يأتي التوجيه استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فايروس كورونا .

وقال الوزير قبل يومين، إنه "يجب على كل مسلم ومسلمة فعل الأسباب المشروعة التي تعين على دفع المرض عن البدن أو الهلاك للنفس أو الخسارة للمال أو الفتن أو انهيار الامن في الأوطان ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى وستكون العاقبة بإذن الله حميدة ، ومن لم يفعل فقد إقترف جرماً عظيماً".

كما وجّه مؤقتاً بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس، وإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين ، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفرع.