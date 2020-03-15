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"آل الشيخ" يوجه بمنع إدخال مياه الشرب إلى جميع المساجد والجوامع

Time منذ 28 دقيقة
Views 1488
"آل الشيخ" يوجه بمنع إدخال مياه الشرب إلى جميع المساجد والجوامع

الرياض (صدى):
وجّه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.

يأتي التوجيه استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فايروس كورونا .

وقال الوزير قبل يومين، إنه "يجب على كل مسلم ومسلمة فعل الأسباب المشروعة التي تعين على دفع المرض عن البدن أو الهلاك للنفس أو الخسارة للمال أو الفتن أو انهيار الامن في الأوطان ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى وستكون العاقبة بإذن الله حميدة ، ومن لم يفعل فقد إقترف جرماً عظيماً".

كما وجّه مؤقتاً بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس، وإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين ، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفرع.

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أحدث التعليقات

رااايق
سلاماتك أختنا لست محرومه الله يحفظك من الشر ويبعد عنك وعنا الأمراض ** اللهم أمين **
بوكر علوي
هذا صاحب التعليق ابو عبدالله يقول هي السبب حتى وهي المتسبب يضربها ولو كانت احد أقاربك ماذا ستقول يا ابو عبدالله جاوب
بوكر علوي
مهما حصل وإن البنت السبب يضربها ويعينها أين كلمة الحق مين يعطيه الحق بضرب الناس يدك ما تمدها على غيرك مهما حصل وخاصه النساء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس يده ولسانه قال هي السبب مالكم كيف تحكمون بنت ياعالم عوره ياناس في زماننا اليوم ممكن تكون الموظفه اختك زوجتك او قريبتك ايش يكون رد الفعل عندك خليه يأخد جزاه واقصى عقاب لدى الحكومه حتى يعتبرو بنات الناس مو لعبه في أيدي من جاء
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****
أطفالنا في ذمة الوزير
اليوم ثلاث حالات كورونا بالوزارة لموظفة وإثنين من الموظفين..ومع ذلك لا تعليق للبصمة ولا إلغاء للدوام رغم المطالبات والمناشدات. شكرا لوزارة الصحة التي تجاوبت بسرعة وقامت بتعقيم المبنى رقم4 والتفتيش

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