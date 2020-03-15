17 وظيفة شاغرة في إمارة المدينة المنورة

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المراتب السابعة والرابعة لخريجي الدرجات العلمية والبرامج الإعدادية، والتي يبلغ عددها 17 وظيفة لوظائف (مهندس مدنی ، وكاتب).

وأوضحت الإمارة، أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية: هنا، وذلك خلال الفترة من 27/7/1441، إلى 2/8/1441 هـ.

وحددت الإمارة عدد من الشروط منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مبينة أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات و المقابلة الشخصية للمرشحين، وسيكون التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 1441/ 7 / 27 هـ الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الخميس الموافق 1441/ 8 / 2 هـ الساعة الحادية عشرة مساء.