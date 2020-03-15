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17 وظيفة شاغرة في إمارة المدينة المنورة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1500
17 وظيفة شاغرة في إمارة المدينة المنورة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المراتب السابعة والرابعة لخريجي الدرجات العلمية والبرامج الإعدادية، والتي يبلغ عددها 17 وظيفة لوظائف (مهندس مدنی ، وكاتب).

وأوضحت الإمارة، أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية: هنا، وذلك خلال الفترة من 27/7/1441، إلى 2/8/1441 هـ.

وحددت الإمارة عدد من الشروط منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مبينة أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات و المقابلة الشخصية للمرشحين، وسيكون التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 1441/ 7 / 27 هـ الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الخميس الموافق 1441/ 8 / 2 هـ الساعة الحادية عشرة مساء.

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أحدث التعليقات

رااايق
سلاماتك أختنا لست محرومه الله يحفظك من الشر ويبعد عنك وعنا الأمراض ** اللهم أمين **
بوكر علوي
هذا صاحب التعليق ابو عبدالله يقول هي السبب حتى وهي المتسبب يضربها ولو كانت احد أقاربك ماذا ستقول يا ابو عبدالله جاوب
بوكر علوي
مهما حصل وإن البنت السبب يضربها ويعينها أين كلمة الحق مين يعطيه الحق بضرب الناس يدك ما تمدها على غيرك مهما حصل وخاصه النساء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس يده ولسانه قال هي السبب مالكم كيف تحكمون بنت ياعالم عوره ياناس في زماننا اليوم ممكن تكون الموظفه اختك زوجتك او قريبتك ايش يكون رد الفعل عندك خليه يأخد جزاه واقصى عقاب لدى الحكومه حتى يعتبرو بنات الناس مو لعبه في أيدي من جاء
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****
أطفالنا في ذمة الوزير
اليوم ثلاث حالات كورونا بالوزارة لموظفة وإثنين من الموظفين..ومع ذلك لا تعليق للبصمة ولا إلغاء للدوام رغم المطالبات والمناشدات. شكرا لوزارة الصحة التي تجاوبت بسرعة وقامت بتعقيم المبنى رقم4 والتفتيش

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