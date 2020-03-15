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إيقاف الرحلات البحرية بين المملكة و24 دولة

Time منذ 43 دقيقة
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إيقاف الرحلات البحرية بين المملكة و24 دولة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن إيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة و24 دولة، كإجراء إحترازي لمنع دخول فايروس كورونا (covid-19)، ووضع عدداً من الاجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.

وتضمنت الدول الآتي: " دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية العراق، جمهورية لبنان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية الصين الشعبية، دول الاتحاد الأوربي، الاتحاد السويسري، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، دولة أريتريا، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية كينيا، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية جنوب السودان، جمهورية الفلبين " .

وأكدت أنه يستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، كما تقرر تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه، وكذلك تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل للموانئ السعودية والقادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه.

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أحدث التعليقات

رااايق
سلاماتك أختنا لست محرومه الله يحفظك من الشر ويبعد عنك وعنا الأمراض ** اللهم أمين **
بوكر علوي
هذا صاحب التعليق ابو عبدالله يقول هي السبب حتى وهي المتسبب يضربها ولو كانت احد أقاربك ماذا ستقول يا ابو عبدالله جاوب
بوكر علوي
مهما حصل وإن البنت السبب يضربها ويعينها أين كلمة الحق مين يعطيه الحق بضرب الناس يدك ما تمدها على غيرك مهما حصل وخاصه النساء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس يده ولسانه قال هي السبب مالكم كيف تحكمون بنت ياعالم عوره ياناس في زماننا اليوم ممكن تكون الموظفه اختك زوجتك او قريبتك ايش يكون رد الفعل عندك خليه يأخد جزاه واقصى عقاب لدى الحكومه حتى يعتبرو بنات الناس مو لعبه في أيدي من جاء
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****
أطفالنا في ذمة الوزير
اليوم ثلاث حالات كورونا بالوزارة لموظفة وإثنين من الموظفين..ومع ذلك لا تعليق للبصمة ولا إلغاء للدوام رغم المطالبات والمناشدات. شكرا لوزارة الصحة التي تجاوبت بسرعة وقامت بتعقيم المبنى رقم4 والتفتيش

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