إيقاف الرحلات البحرية بين المملكة و24 دولة

الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن إيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة و24 دولة، كإجراء إحترازي لمنع دخول فايروس كورونا (covid-19)، ووضع عدداً من الاجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.

وتضمنت الدول الآتي: " دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية العراق، جمهورية لبنان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية الصين الشعبية، دول الاتحاد الأوربي، الاتحاد السويسري، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، دولة أريتريا، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية كينيا، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية جنوب السودان، جمهورية الفلبين " .

وأكدت أنه يستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، كما تقرر تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه، وكذلك تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل للموانئ السعودية والقادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه.