توفر وظائف إدارية بالقوات الجوية الملكية

وأوضحت أن الوظيفة هي: أخصائي ميزانية / إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة، مشيرة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارا من (١٤٤١/٠٧/٢٠هـ) وحتى (١٤٤١/٠٧/٢٤هـ ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويله (٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨).
وأشارت إلى أن موقع الوظيفة سيكون في قيادة القوات الجوية بوحدة إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لديه 5 سنوات خبرة (كحد أدنى) بعد التخرج، و سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (السابع) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (٥) سنوات.