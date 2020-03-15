توفر وظائف إدارية بالقوات الجوية الملكية

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر عدد (١) وظيفة شاغرة بالقوات الجوية الملكية ممثلة في هيئة إدارة القوات الجوية إدارة شؤون التعاقدين والارتباط على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

وأوضحت أن الوظيفة هي: أخصائي ميزانية / إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة، مشيرة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارا من (١٤٤١/٠٧/٢٠هـ) وحتى (١٤٤١/٠٧/٢٤هـ ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويله (٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨).

وأشارت إلى أن موقع الوظيفة سيكون في قيادة القوات الجوية بوحدة إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لديه 5 سنوات خبرة (كحد أدنى) بعد التخرج، و سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (السابع) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (٥) سنوات.