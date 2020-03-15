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توفر وظائف إدارية بالقوات الجوية الملكية

Time منذ ساعة
Views 1873
توفر وظائف إدارية بالقوات الجوية الملكية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر عدد (١) وظيفة شاغرة بالقوات الجوية الملكية ممثلة في هيئة إدارة القوات الجوية إدارة شؤون التعاقدين والارتباط على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

وأوضحت أن الوظيفة هي: أخصائي ميزانية / إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة، مشيرة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارا من (١٤٤١/٠٧/٢٠هـ) وحتى (١٤٤١/٠٧/٢٤هـ ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويله (٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨).

وأشارت إلى أن موقع الوظيفة سيكون في قيادة القوات الجوية بوحدة إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لديه 5 سنوات خبرة (كحد أدنى) بعد التخرج، و سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (السابع) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (٥) سنوات.

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أحدث التعليقات

رااايق
سلاماتك أختنا لست محرومه الله يحفظك من الشر ويبعد عنك وعنا الأمراض ** اللهم أمين **
بوكر علوي
هذا صاحب التعليق ابو عبدالله يقول هي السبب حتى وهي المتسبب يضربها ولو كانت احد أقاربك ماذا ستقول يا ابو عبدالله جاوب
بوكر علوي
مهما حصل وإن البنت السبب يضربها ويعينها أين كلمة الحق مين يعطيه الحق بضرب الناس يدك ما تمدها على غيرك مهما حصل وخاصه النساء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس يده ولسانه قال هي السبب مالكم كيف تحكمون بنت ياعالم عوره ياناس في زماننا اليوم ممكن تكون الموظفه اختك زوجتك او قريبتك ايش يكون رد الفعل عندك خليه يأخد جزاه واقصى عقاب لدى الحكومه حتى يعتبرو بنات الناس مو لعبه في أيدي من جاء
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****
أطفالنا في ذمة الوزير
اليوم ثلاث حالات كورونا بالوزارة لموظفة وإثنين من الموظفين..ومع ذلك لا تعليق للبصمة ولا إلغاء للدوام رغم المطالبات والمناشدات. شكرا لوزارة الصحة التي تجاوبت بسرعة وقامت بتعقيم المبنى رقم4 والتفتيش

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