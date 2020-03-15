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وزارة الدفاع تُعلن أسماء المقبولين نهائيًا لوظائف هيئة الأركان

Time منذ ساعة
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وزارة الدفاع تُعلن أسماء المقبولين نهائيًا لوظائف هيئة الأركان

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن وزارة الدفاع عن أسماء المقبولين نهائياً لوظائف رئاسة هيئة الأركان العامة المشمولة بلائحة الموظفين المدنيين ( رجال – نساء ) التي تم الإعلان عنها عبر بوابة القبول الإلكترونية للقوات المسلحة وذلك لمراجعة الشؤون الإدارية للقوات المسلحة لإستلام الكشف الطبي .

وأوضحت أن الأسماء هي: نورة علي بن عبدالرحمن الكرود، سمیة سلیم ماطر الحربي، غادة محمد علي الفوزان، سارة عامر عبدالله السفياني، نسيبة حسن بن سعد القحطاني، ريم زايد علي الشمري، نورة جعفر بن صنهات الشيباني، عبير سلطان عواض العتيبي، هاجر محمد مفلح القحطاني، مريم سالم محمد ثفيد، أمل عبدالعزيز بن باخت الحربي، هند علي ظاهر الحربي، خلود محمد بن غضيان البلوي، غادة محمد عبود العصيمي، نوال شنيف محمد الحارثي، ريما زبن سمير الحربي، عبير محمد عثمان العمري، معالي عبدالله بن صالح مؤمنة، فضه هدلان عزيز العنزي، نوف ناصر ذعار أبوشارب، نادية أحمد علي شبيلي، نعمة محمد بن حسين الأمير، محمد عبدالمحسن مساعد الجهني، خالد بن محسن بن رشيد التميمي، نائف سعيد عوض الأسمري.

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أحدث التعليقات

بوكر علوي
هذا صاحب التعليق ابو عبدالله يقول هي السبب حتى وهي المتسبب يضربها ولو كانت احد أقاربك ماذا ستقول يا ابو عبدالله جاوب
بوكر علوي
مهما حصل وإن البنت السبب يضربها ويعينها أين كلمة الحق مين يعطيه الحق بضرب الناس يدك ما تمدها على غيرك مهما حصل وخاصه النساء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس يده ولسانه قال هي السبب مالكم كيف تحكمون بنت ياعالم عوره ياناس في زماننا اليوم ممكن تكون الموظفه اختك زوجتك او قريبتك ايش يكون رد الفعل عندك خليه يأخد جزاه واقصى عقاب لدى الحكومه حتى يعتبرو بنات الناس مو لعبه في أيدي من جاء
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****
أطفالنا في ذمة الوزير
اليوم ثلاث حالات كورونا بالوزارة لموظفة وإثنين من الموظفين..ومع ذلك لا تعليق للبصمة ولا إلغاء للدوام رغم المطالبات والمناشدات. شكرا لوزارة الصحة التي تجاوبت بسرعة وقامت بتعقيم المبنى رقم4 والتفتيش
السامر
تستاهل ماجاها من خرج من داره قل مقداره

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