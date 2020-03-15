وزارة الدفاع تُعلن أسماء المقبولين نهائيًا لوظائف هيئة الأركان

فاطمة المالكي (صدى):

أعلن وزارة الدفاع عن أسماء المقبولين نهائياً لوظائف رئاسة هيئة الأركان العامة المشمولة بلائحة الموظفين المدنيين ( رجال – نساء ) التي تم الإعلان عنها عبر بوابة القبول الإلكترونية للقوات المسلحة وذلك لمراجعة الشؤون الإدارية للقوات المسلحة لإستلام الكشف الطبي .

وأوضحت أن الأسماء هي: نورة علي بن عبدالرحمن الكرود، سمیة سلیم ماطر الحربي، غادة محمد علي الفوزان، سارة عامر عبدالله السفياني، نسيبة حسن بن سعد القحطاني، ريم زايد علي الشمري، نورة جعفر بن صنهات الشيباني، عبير سلطان عواض العتيبي، هاجر محمد مفلح القحطاني، مريم سالم محمد ثفيد، أمل عبدالعزيز بن باخت الحربي، هند علي ظاهر الحربي، خلود محمد بن غضيان البلوي، غادة محمد عبود العصيمي، نوال شنيف محمد الحارثي، ريما زبن سمير الحربي، عبير محمد عثمان العمري، معالي عبدالله بن صالح مؤمنة، فضه هدلان عزيز العنزي، نوف ناصر ذعار أبوشارب، نادية أحمد علي شبيلي، نعمة محمد بن حسين الأمير، محمد عبدالمحسن مساعد الجهني، خالد بن محسن بن رشيد التميمي، نائف سعيد عوض الأسمري.