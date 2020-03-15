منع دخول المراجعين لإدارات أمانة جدة

جدة (صدى):

قررت أمانة محافظة جدة منع دخول المراجعين للإدارات، على أن تتم المراجعة من إدارة علاقات العملاء.

وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التى تستهدف الوقاية من انتقال فيروس كورونا الجديد.