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منع دخول المراجعين لإدارات أمانة جدة

Time منذ ساعتين
Views 1758
منع دخول المراجعين لإدارات أمانة جدة

جدة (صدى):
قررت أمانة محافظة جدة منع دخول المراجعين للإدارات، على أن تتم المراجعة من إدارة علاقات العملاء.

وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التى تستهدف الوقاية من انتقال فيروس كورونا الجديد.

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أحدث التعليقات

بوكر علوي
هذا صاحب التعليق ابو عبدالله يقول هي السبب حتى وهي المتسبب يضربها ولو كانت احد أقاربك ماذا ستقول يا ابو عبدالله جاوب
بوكر علوي
مهما حصل وإن البنت السبب يضربها ويعينها أين كلمة الحق مين يعطيه الحق بضرب الناس يدك ما تمدها على غيرك مهما حصل وخاصه النساء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس يده ولسانه قال هي السبب مالكم كيف تحكمون بنت ياعالم عوره ياناس في زماننا اليوم ممكن تكون الموظفه اختك زوجتك او قريبتك ايش يكون رد الفعل عندك خليه يأخد جزاه واقصى عقاب لدى الحكومه حتى يعتبرو بنات الناس مو لعبه في أيدي من جاء
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****
أطفالنا في ذمة الوزير
اليوم ثلاث حالات كورونا بالوزارة لموظفة وإثنين من الموظفين..ومع ذلك لا تعليق للبصمة ولا إلغاء للدوام رغم المطالبات والمناشدات. شكرا لوزارة الصحة التي تجاوبت بسرعة وقامت بتعقيم المبنى رقم4 والتفتيش
السامر
تستاهل ماجاها من خرج من داره قل مقداره

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