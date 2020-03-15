calendar

منح ميدالية الإستحقاق لـ 94 مواطن بعد عملهم الإنساني

Time منذ 19 دقيقة
Views 1240
منح ميدالية الإستحقاق لـ 94 مواطن بعد عملهم الإنساني

الرياض (صدى):
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على منح ميدالية الإستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 94 مواطن بعد عملهم الإنساني والوطني بالتبرع كل واحد منهم 10 مرات .

وجاءت أسماء هؤلاء المواطنين كالتالي :

ريان دشاش، ريان البخاري، نايف الفريان، ريان الحربي، ثامر المطيري، نواف الدعجاني، وليد الحماد، إبراهيم الهليل،أحمد ال شعوان، سلطان الجارالله، ماجد السيد، حمد الفوزان، إبراهيم العجلجي، محمد المحيسني،فهد الأصفر، سليمان الراشد، فهد الفهيد، نايف العقيلي، الرقيب أول / محمد النفيعي، الرقيب أول / علي سفياني، رشود الرشود، سليمان الشهري، سلطان القحطاني، محمد الرويلي، العريف / عائض السبيعي، سعود العتيبي، عبدالرحمن الصالع، عبدالله القادري، سعود ال جراد، بكر العبدالمحسن، المقدم / الأمير / سعود ناصر ال سعود، محمد القاسم، علي حمق، بدر الشبري،عبدالله العريفي، حسن المزلعي، خالد الضرغام،عبدالحميد العيد، صالح الغامدي، أحمد السيد، فيصل الحارثي، عبدالعزيز العنزي، أنس الخاني .

كما تم منح ميدالية الإستحقاق للمواطنين : الوكيل الرقيب / عبدالله الداود, الجندي أول / يوسف العبدالحي، محمد البريك، سعد العياف، جمانه الشهري،جلعود الجلعود، أحمد اليتمي، عبدالله أبو شقاره، يزيد العمري، عبدالعزيز الشهراني، نايف بحري،عبدالعزيز الأحمري، الرائد / عبدالرحمن الشمراني،الوكيل الرقيب / طلال الغامدي،عبدالحليم بهاي،أحمد فلاته،مصعب المجلولي، العريف / محمود فقاص، موفق أبو الريش، عبدالله المالكي، عمر باعجاج، فؤاد بخاري، سرحان الزهراني، الوكيل الرقيب / فرحه الغامدي، مرعي القرني، توفيق الغامدي،العريف / أحمد الغامدي، نجاء الغامدي، فيصل المدني، فيصل العنزي، الوكيل الرقيب / أحمد الرويلي، النقيب / سعد العنزي، الملازم أول / سلمان العنزي, المقدم / سالم العنزي،عمر الشراري، زولان العسيري، خضر البلوي،محمد الرويلي, ثامر الرويلي،ضيف الله الرويلي، تركي العنزي، عبدالعزيز الرويلي، بريم الرويلي، فهد العنزي، سلامه الرويلي، العريف / مبخوت الصيعري، الرقيب / فهد الكري، محمد المالكي،العريف / عماد اللحياني،خالد العنزي، الجندي أول أحمد الحربي .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمر
أعدلوا بين أبناءكم
غييييوووورررر
لقد أهان المرأة من جعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
غييييوووورررر
ندعوكم ياشيعه إلى توحيد الله فلاتصرفوا شيئا من العبادة لغير الله / وندعوكم لحفظ ألسنتكم فلاتكفروا ولاتلعنوا أصحاب وزوجات رسول الله /وندعوكم لحفظ اعراضكم فلاينتهكها المعممين باسم المتعه/ وندعوكم لحفظ أموالكم فلايسلبها منكم المراجع باسم الخمس
غييييوووورررر
أصل دين الشيعه عباره عن موقف سياسي وذلك أنه حدث خلاف سياسي بين علي ومعاويه تطور الخلاف لصراع عسكري بسبب قضيه سياسيه وهي اغتيال عثمان ولايوجد خلاف في الدين بينهم ثم تطور هذا الموقف السياسي وصار دينا للشيعه ووضعوا له عقائد بحيث يستغل هذا الدين وقت الحاجه للسياسه
غييييوووورررر
دين الشيعه دين البدائل استبدلوا رسول الله بالإمام واستبدلوا المساجد بالحسينيات واستبدلوا الحج بزيارة المراقد السنويه استبدلوا القران باللطميات والاشعار والمواويل واستبدلوا الزكاة بالخمس

أخر الأخبار

ريال مدريد يغري ليفربول لاكتساب خدمات ساديو ماني
ريال مدريد يغري ليفربول لاكتساب خدمات ساديو ماني
Time منذ 4 ثواني Views 999
الكشف عن نتائج فحص «ترامب» عن فيروس كورونا
الكشف عن نتائج فحص «ترامب» عن فيروس كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 1083
سفارة المملكة لدى جورجيا تعلن موعد آخر رحلة إلى الرياض
سفارة المملكة لدى جورجيا تعلن موعد آخر رحلة إلى الرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1084
بالفيديو.. مشروع جديد يربط ميناء جدة بطريق الرياض
بالفيديو.. مشروع جديد يربط ميناء جدة بطريق الرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1179
منح ميدالية الإستحقاق لـ 94 مواطن بعد عملهم الإنساني
منح ميدالية الإستحقاق لـ 94 مواطن بعد عملهم الإنساني
Time منذ 19 دقيقة Views 1240
«التعليم» تزيد عدد قنوات البث إلى 20 قناة
«التعليم» تزيد عدد قنوات البث إلى 20 قناة
Time منذ 25 دقيقة Views 1355
إجراءات وقاية وإحترازية بصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا في مطار عرعر
إجراءات وقاية وإحترازية بصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا في مطار عرعر
Time منذ 26 دقيقة Views 1286
استقرار الحالة الجوية اليوم على معظم مناطق المملكة
استقرار الحالة الجوية اليوم على معظم مناطق المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1278
يدا رجل تتحولان لشكل غير متوقع عقب زراعتهما لفتاة
يدا رجل تتحولان لشكل غير متوقع عقب زراعتهما لفتاة
Time منذ 32 دقيقة Views 669
عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية على المدينة والباحة
عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية على المدينة والباحة
Time منذ 34 دقيقة Views 1212