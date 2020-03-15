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عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية على المدينة والباحة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1212
عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية على المدينة والباحة

المدينة المنورة (صدى):
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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أحدث التعليقات

ابو عمر
أعدلوا بين أبناءكم
غييييوووورررر
لقد أهان المرأة من جعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
غييييوووورررر
ندعوكم ياشيعه إلى توحيد الله فلاتصرفوا شيئا من العبادة لغير الله / وندعوكم لحفظ ألسنتكم فلاتكفروا ولاتلعنوا أصحاب وزوجات رسول الله /وندعوكم لحفظ اعراضكم فلاينتهكها المعممين باسم المتعه/ وندعوكم لحفظ أموالكم فلايسلبها منكم المراجع باسم الخمس
غييييوووورررر
أصل دين الشيعه عباره عن موقف سياسي وذلك أنه حدث خلاف سياسي بين علي ومعاويه تطور الخلاف لصراع عسكري بسبب قضيه سياسيه وهي اغتيال عثمان ولايوجد خلاف في الدين بينهم ثم تطور هذا الموقف السياسي وصار دينا للشيعه ووضعوا له عقائد بحيث يستغل هذا الدين وقت الحاجه للسياسه
غييييوووورررر
دين الشيعه دين البدائل استبدلوا رسول الله بالإمام واستبدلوا المساجد بالحسينيات واستبدلوا الحج بزيارة المراقد السنويه استبدلوا القران باللطميات والاشعار والمواويل واستبدلوا الزكاة بالخمس

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