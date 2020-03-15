4 لاعبين يرحلون عن ليفربول

وكالات (صدى):

يخطط فريق ليفربول لحسم اللاعبين الراحلين عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتبقى 11 أسبوعًا فقط على بدء فترة الانتقالات.

وكشفت تقارير، أن 4 لاعبين قد يستغنى عنهم يورجن كلوب، ومنهم " شيردان شاكيري " الذي سعى خلفه إشبيليه وروما في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

إضافة إلى " آدم لالانا " حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يدخل لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما في مفاوضات مع النادي لتجديد عقده.

وأشارت إلى أن " ناثانيل كلاين " الظهير الأيمن لليفربول، سيغادر عندما تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد عامين غاب فيهما عن الفريق.

كما يأتي " ديان لوفرين " من ضمن الـ 4 لاعبين، حيث دخل ليفربول في مفاوضات مع روما في أغسطس الماضي بشأن بيعه لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.