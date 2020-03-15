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4 لاعبين يرحلون عن ليفربول

Time منذ ساعة
Views 2041
4 لاعبين يرحلون عن ليفربول

وكالات (صدى):
يخطط فريق ليفربول لحسم اللاعبين الراحلين عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتبقى 11 أسبوعًا فقط على بدء فترة الانتقالات.

وكشفت تقارير، أن 4 لاعبين قد يستغنى عنهم يورجن كلوب، ومنهم " شيردان شاكيري " الذي سعى خلفه إشبيليه وروما في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

إضافة إلى " آدم لالانا " حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يدخل لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما في مفاوضات مع النادي لتجديد عقده.

وأشارت إلى أن " ناثانيل كلاين " الظهير الأيمن لليفربول، سيغادر عندما تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد عامين غاب فيهما عن الفريق.

كما يأتي " ديان لوفرين " من ضمن الـ 4 لاعبين، حيث دخل ليفربول في مفاوضات مع روما في أغسطس الماضي بشأن بيعه لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
أعوذ بالله وشهالقرف
مطر الاسود
حقا لادخان بلا نار , ومن نشأ على الانفلات منذ الصغر من المتوقع ان يقدم على ماهو اعظم واكثر شرا وأذى وهذه دليل فاقع على مانقول
ادم علي جامع
والله يرعاكم ،وجزاكم الله خير الجزاء
زائر
وين هذي نوبه البكاء هههههههههههههههه تبكي او تضحك هذي المريضه
مطر الاسود
لوع الله كبودكم , حقا اهل العقول براحة

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