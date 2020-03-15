الغيث مدافعًا عن العرفج بعد مطالبته بإيقاف صلاة الجماعة: " ليست واجبة "

علي القحطاني (صدى):

علق عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث، على الهجوم الذي تعرض له الكاتب أحمد العرفج لمطالبته قبل أيام بإيقاف صلاة الجمعة في المساجد منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال الغيث: " هناك مطالبات بشأن المساجد استجابت لها الوزارة والعلماء مع أن صلاة الجماعة ليست واجبة ابتداء، وإنما هي سنة مؤكدة " .

وأضاف: " كونها في المسجد فرض كفاية، يثوب به من تنعقد بهم الجماعة، وأما الجمعة فواجبة لكن في حال الضرر فإنه يزال، فيشرع تركها في هذه الأحوال " .

وتابع: " قد هوجم الصديق أحمد العرفج حينما طالب بذلك، ثم جاءت الفتوى الرسمية مؤيدة له، كدليل على معاركنا العبثية وسوء ظننا بالآخر والمزايدة عليه، دون مراعاة لحق التفكير والتعبير وحرية الرأي " .

واستكمل الغيث: " هذا الفيروس ليس الأول ولن يكون الأخير، ولو كان الأسوأ في القرن الأخير وبغض النظر عن سببه، سواء كان بانتقاله من الحيوان إلى الإنسان، أو كونه سلاحا بيولوجيا خرج عن السيطرة في الصين، أو هوجمت فيه من نظام آخر، الأهم كيف نتعامل معه كدول ومجتمعات " .

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