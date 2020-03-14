ابن مساعد يلجم مروجي الشائعات

الرياض (صدى):

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن تفاصيل رسالة وردت له عبر تطبيق " واتس اب " ،من أحد مروجي الشائعات عن المملكة.

وقال ابن مساعد: " جاءتني رسالة على الواتس آب ( 45 حالة جديدة لم تعلن) " .

ورد ابن مساعد على صاحب الرسالة قائلا: " الدولة أعلنت عن 103 حالة فما الذي يمنعها أن تعلن أنها 148 " .

وأشار الأمير إلى أن صاحب الرسالة لم يجد رد بعد إجابته ،قائلا: " رد علي بالرد الشهير: يقولون" .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت، عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، والثانية لمواطن خالط لحالة أعلن عنها سابقاً، والثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، والخامسة لمواطنة قادمة أيضاً من إيران، و3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالة لمقيم أمريكي، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و 4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلاً عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

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