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كذبة جديدة لإعلام أردوغان عن المملكة تضعه في مأزق

Time منذ 22 دقيقة
Views 1399
كذبة جديدة لإعلام أردوغان عن المملكة تضعه في مأزق

أنقرة (صدى):
في محاولة فاشلة كغيرها للإعلام المعادي في نشر الشائعات بخصوص المملكة، نشرت وكالة الأنباء الرسمية التركية خبرا مغلوطا، لتضع نفسها في مهب الريح.

ونشرت الوكالة التركية خبرا عاجلا لها عنوانه: " عاجل | إصابة جديدة بكورونا لمواطن تركي بعد عودته من العمرة " .

وعلى ما يبدو أن إعلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد الذاكرة، فلم يتذكر أن العمرة معلقة منذ أسبوعين.

وتعتبر المملكة هي أول من اتخذ إجراءات صارمة لمواجهة تفشي الفيروس، مطلع الشهر الجاري، وعلى رأسها تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتا.

كما تم تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وتعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وكعادة الإعلام المعادي، سيبقى سائرا نحو ترويج الأخبار المغلوطة والشائعات، على أمل النيل من المملكة، لكن جميعها محاولات تنتهي بالفشل في كل مرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يكفينا ويحمينا من كل شر وضر ماعلمناه ومالم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد
استغفر الله ... .. لا عجب حتى الشيعه يشربون بول معمميهم ويتبركون به ،، المجوس والهندوس على نفس الديانه ونفس الطريقه الا ان المجوس اختاروا اسم الإسلام للتضليل على ماهم عليه من ضلال ، وإيهام أتباعهم انهم على حق يتبعون آل البيت .. وآل البيت عليهم السلام ، منهم براء ...
ابو محمد
استغفر الله ... .. لا عجب حتى الشيعه يشربون بول معمميهم ويتبركون به ،، المجوس والهندوس على نفس الديانه ونفس الطريقه الا ان المجوس اختاروا اسم الإسلام للتضليل على ماهم عليه من ضلال ، وإيهام أتباعهم انهم على حق يتبعون آل البيت .. وآل البيت عليهم السلام ، منهم براء ...
ابو محمد
الله يرحمه ويهون عليهم مصيبتهم .. آمين ..
ابو دعود
اووووووخخختتتتيييييييييييييييييييييـــــــــــي

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