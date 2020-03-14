كذبة جديدة لإعلام أردوغان عن المملكة تضعه في مأزق

أنقرة (صدى):

في محاولة فاشلة كغيرها للإعلام المعادي في نشر الشائعات بخصوص المملكة، نشرت وكالة الأنباء الرسمية التركية خبرا مغلوطا، لتضع نفسها في مهب الريح.

ونشرت الوكالة التركية خبرا عاجلا لها عنوانه: " عاجل | إصابة جديدة بكورونا لمواطن تركي بعد عودته من العمرة " .

وعلى ما يبدو أن إعلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد الذاكرة، فلم يتذكر أن العمرة معلقة منذ أسبوعين.

وتعتبر المملكة هي أول من اتخذ إجراءات صارمة لمواجهة تفشي الفيروس، مطلع الشهر الجاري، وعلى رأسها تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتا.

كما تم تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وتعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وكعادة الإعلام المعادي، سيبقى سائرا نحو ترويج الأخبار المغلوطة والشائعات، على أمل النيل من المملكة، لكن جميعها محاولات تنتهي بالفشل في كل مرة.

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