المصارف السعودية تعلن عن التطبيق الفوري لبرنامج مؤسسة النقد

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المصارف السعودية عن التطبيق الفوري لبرنامج مؤسسة النقد العربي لدعم تمويل القطاع الخاص وتأجيل دفع التزامات مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

وجاءت هذه الخطوة للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ودعما للقطاع الخاص، وتمكينا له للقيام بدوره في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠

وكانت مؤسسة النقد العربي أعدت برنامجا بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويهدف هذا إلى دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

وكانت " صدى " نشرت التفاصيل الكاملة بشأن تخصيص برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم تمويل القطاع الخاص في مكافحة كورونا.

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