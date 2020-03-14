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المصارف السعودية تعلن عن التطبيق الفوري لبرنامج مؤسسة النقد

Time منذ 11 دقيقة
Views 1357
المصارف السعودية تعلن عن التطبيق الفوري لبرنامج مؤسسة النقد

علي القحطاني (صدى):
أعلنت المصارف السعودية عن التطبيق الفوري لبرنامج مؤسسة النقد العربي لدعم تمويل القطاع الخاص وتأجيل دفع التزامات مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

وجاءت هذه الخطوة للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ودعما للقطاع الخاص، وتمكينا له للقيام بدوره في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠

وكانت مؤسسة النقد العربي أعدت برنامجا بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويهدف هذا إلى دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

وكانت " صدى " نشرت التفاصيل الكاملة بشأن تخصيص برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم تمويل القطاع الخاص في مكافحة كورونا.

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تخصيص برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم تمويل القطاع الخاص في مكافحة كورونا

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أحدث التعليقات

abdul
عاد فيه احتفالات ؟
ابو محمد
ربنا يريد بنا خير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وهويه تي الخر ايط كلها ما شي خلاف
ابو محمد
اياكي واللعب مع الزرقاء ياحسناء .. .. اللي مايعرف للخيل تاطاه ..
ابو محمد
جيده .. .. هذي ولا عبله بتاعت عنتر ..

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