شاهد.. مواطن يمسح جهاز الصراف الآلي قبل وبعد عملية السحب

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن يقوم بتعقيم ومسح جهاز الصراف الآلي قبل وبعد عملية السحب، حفاظصا على صحته في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت " صدى " قد نشرت تحذير الباحث في علم الفيروسات والأمراض المعدية نبيل علي الزهراني من أجهزة الصراف الآلي مؤكداً أنها وسيلة مؤثرة لنقل عدى كورونا .

وأكد " الزهراني " أن لمس الأسطح أمر لا بد منه وأن أفضل طرق الوقاية غسل اليدين بالماء والصابون جيداً وإذا لم يتوفر ذلك فيجب استخدام معقم تكون نسبة الكحول فيه على الأقل ٦٠ ٪ أيضًا يعد إجراءً وقائيًا بجانب تغطية الفم والأنف عند العطاس مع ضرورة الإفصاح عن وجود الشخص في أماكن موبوءة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت أيضاً من تداول العملات الورقيىة مؤكدة أنها سبب للعدوى وأن أفضل طريقةللقضاء عليها غسل اليدين بالماء والصابون .