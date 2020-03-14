أنباء غير رسمية عن وفاة جيرفينيو بسبب كورونا

وكالات (صدى):

أعلنت تقارير صحفية، أنباء عن وفاة المهاجم الإيفواري جيرفينيو نجم بارما الإيطالي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونفت بعض المواقع الأخرى الخبر خصوصا وأنه لم يستند إلى أي جهة رسمية أو مصادر مقربة من للاعب، فيما لم يعلق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما على الأمر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر رسائله عبر حساباته في التاسع من الشهر الحالي، وفيها دعم ضد فيروس كورونا بعد يوم واحد من خسارة فريقه بهدف نظيف أمام سبال.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أمس الجمعة أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 250 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المجمل جراء الفيروس في البلاد إلى 1266 حالة، ويسجل الرقم الجديد زيادة قدرها 25 في المئة بعدد الوفيات، في أعلى زيادة بكل المقاييس منذ تفشي الفيروس.