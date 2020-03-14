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«‏جامعة الشمالية» تتيح عدم حضور موظفيها وأساتذتها للوقاية من ‎كورونا

Time منذ 44 دقيقة
Views 1290
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«‏جامعة الشمالية» تتيح عدم حضور موظفيها وأساتذتها للوقاية من ‎كورونا

نايف السالم (صدى):
أتاح مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري، إمكانية عدم حضور لموظفي الجامعة وهيئة التدريس، ممن لا يحتاج إليه العمل في الوقت الراهن، وكذا من يحتاج إليه العمل على أن يقوم بتأدية مهامه عبر التقنية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية انتشار الفيروس، التي تضمنت إلغاء عديد الفعاليات والحملات والأنشطة الجامعية التي كانت مجدولة ومقررة في هذا الوقت من العام الدراسي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ربنا يريد بنا خير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وهويه تي الخر ايط كلها ما شي خلاف
ابو محمد
اياكي واللعب مع الزرقاء ياحسناء .. .. اللي مايعرف للخيل تاطاه ..
ابو محمد
جيده .. .. هذي ولا عبله بتاعت عنتر ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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