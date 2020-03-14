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بالفيديو.. المغامسي يشرح حديث «صلوا في رحالكم»

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المغامسي يشرح حديث «صلوا في رحالكم»

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ صالح المغامسي،أن مصلحة العباد في التعامل مع فيروس كورونا الذي ظهرت فيه قدرة الواحد القهار، أهم من مصلحة البلاد،وكل دولة تتخذ إجراءاتها حسب الصالح.

وأوضح فيما يخص التنبيه في بعض البلاد على صلاة الناس في المنازل أن هذا لحمايتهم، وأن الدين يسر وليس عسر، وقال صلى الله عليه وسلم «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، ومما جاء فيه من دلائل يسر الدين أنه صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن في ليلة باردة كثيرة المطر أن يقول في أذانه صلوا في رحالكم.

واستدل بما ورد عن عبد الله بن عباس، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: « إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تقل: حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ».

وأوضح أن عدد من الأحاديث جاءت في ذلك الأمر منها ما فيه «صلوا في بيوتكم» ومنها «صلوا في رحالكم» باختلاف الحالة، ويذهب العلماء إلى أن الأمر واسع في وقت الترديد بعد الأذان أو بعد قول «حي على الصلاة»، وبعض العلماء تساءل بماذا نجيب المؤذن في هذه الحالة وتم الاتفاق على أن الرد يكون «لا حول ولا قوة إلا بالله».

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أحدث التعليقات

ابو محمد
انا شفت مثلها في البرامج الوثائقيه ، لكن نوعيتها قليله جداً ..
ابو محمد
تعوذوا من الشيطان وعينوا خير ..
ابو محمد
تعوذوا من الشيطان وعينوا خير ..
عبدالله العجمي
وين الصواريخ يا صدى ؟؟؟
عبدالله العجمي
وين الصواريخ يا صدى ؟؟؟

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