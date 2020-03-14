بالفيديو.. جورج قرداحي يتعرض للظلم والخيانة من MBC

القاهرة (صدى):

وصف الإعلامي جورج قرداحي، ما تعرض له من فضائية MBC بوقف التعامل معه، بسبب مواقفه السياسية الربيع العربي وسوريا والمقاومة في لبنان، بالظلم.

وقال قرداحي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، «كان لي أكثر من 15 سنة مع MBC منذ إذاعة MBC إف إم اللي أنا عملتها وطورتها وأصبحت من الإذاعات الناجحة جداً واللي تؤمن مدخول إعلاني كبير، بعدين عملت من سيربح المليون، وكان برنامج كان تفضى الشوارع حتى يتابعه الناس، فهذه كانت طعنة كبيرة حسيتها، لأني ما كنت أتوقع أن أحاسب على آرائي السياسية».

واستكمل ،اليوم قالوا لي معك حق، طيب انتوا أذيتوني 8 سنوات لما قاطعتوني، فهذا أكبر ظلم تعرضت له، لكني تعديت ذلك، رغم أني تأثرت وزعلت، بس عديتها، والحمد لله، الواحد دائماً يتطلع للأمام والدنيا واسعة».