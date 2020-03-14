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بالفيديو.. جورج قرداحي يتعرض للظلم والخيانة من MBC

Time منذ 16 دقيقة
Views 533
بالفيديو.. جورج قرداحي يتعرض للظلم والخيانة من MBC

القاهرة (صدى):
وصف الإعلامي جورج قرداحي، ما تعرض له من فضائية MBC بوقف التعامل معه، بسبب مواقفه السياسية الربيع العربي وسوريا والمقاومة في لبنان، بالظلم.

وقال قرداحي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، «كان لي أكثر من 15 سنة مع MBC منذ إذاعة MBC إف إم اللي أنا عملتها وطورتها وأصبحت من الإذاعات الناجحة جداً واللي تؤمن مدخول إعلاني كبير، بعدين عملت من سيربح المليون، وكان برنامج كان تفضى الشوارع حتى يتابعه الناس، فهذه كانت طعنة كبيرة حسيتها، لأني ما كنت أتوقع أن أحاسب على آرائي السياسية».

واستكمل ،اليوم قالوا لي معك حق، طيب انتوا أذيتوني 8 سنوات لما قاطعتوني، فهذا أكبر ظلم تعرضت له، لكني تعديت ذلك، رغم أني تأثرت وزعلت، بس عديتها، والحمد لله، الواحد دائماً يتطلع للأمام والدنيا واسعة».

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وأوضح أنه إذا شرب ماء كثير وغرغرة بالماء والملح أو الخل يقضي على الفيروس....؟ الاخ وزير الصحه...وفقك الله لا بد التحقق من هذه المعلومه فاذا كانت صحيحه فتستحق اعتمادها ونشرها للعامه..فهي معلومه لا تقدر بثمن ويستحق صاحبها التكريم ... ودحين نبا تصريح متحدث الصحه على تعليق د.حنس
البرفسور حنس
تشكر على اجتهادك.. لاكن تلام الصحه على تقصيرها...او قصورها
زائر الفجر
غالي عليكم يانصراويه وانتم فريق الفقر ..وبعدين حتى لو أحضرتم جيسوس التصر هو هو لن يتغير .. سعيد أخو مبارك ..
بلبل البحر
عاشت ما كتب الله لها أن تعيش، ولم ينقص من عمرها دقيقة ، والسرطان سبب لأن أجلها قد انقضى. الله يرحمها.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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