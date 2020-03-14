ترامب: خضعت لفحص فيروس كورونا وانتظر النتائج  

واشنطن (صدى):

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد وانتظر النتائج.

وتقرب ترامب من شخص ثان ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، في حين قال الطبيب شون كونلي، أن ترامب "ليس بحاجة للقيام بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد".

وكان ترامب التقي بوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي أعلنت سلطات بلاده أنه مصاب بـ"كورونا"، وقالت في بيان إنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير "حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وأبان كونلي "شخصا آخرا كان حاضرا خلال الاجتماع الذي جمع ترامب بالوزير البرازيلي. هذا الشخص تأكدت إصابته أيضا بكورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد 3 أيام".