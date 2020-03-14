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ترامب: خضعت لفحص فيروس كورونا وانتظر النتائج  

Time منذ 34 دقيقة
Views 1385
ترامب: خضعت لفحص فيروس كورونا وانتظر النتائج  

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد وانتظر النتائج.

وتقرب ترامب من شخص ثان ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، في حين قال الطبيب شون كونلي، أن ترامب "ليس بحاجة للقيام بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد".

وكان ترامب التقي  بوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي أعلنت سلطات بلاده أنه مصاب بـ"كورونا"، وقالت في بيان إنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير "حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وأبان كونلي "شخصا آخرا كان حاضرا خلال الاجتماع الذي جمع ترامب بالوزير البرازيلي. هذا الشخص تأكدت إصابته أيضا بكورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد 3 أيام".

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وأوضح أنه إذا شرب ماء كثير وغرغرة بالماء والملح أو الخل يقضي على الفيروس....؟ الاخ وزير الصحه...وفقك الله لا بد التحقق من هذه المعلومه فاذا كانت صحيحه فتستحق اعتمادها ونشرها للعامه..فهي معلومه لا تقدر بثمن ويستحق صاحبها التكريم ... ودحين نبا تصريح متحدث الصحه على تعليق د.حنس
البرفسور حنس
تشكر على اجتهادك.. لاكن تلام الصحه على تقصيرها...او قصورها
زائر الفجر
غالي عليكم يانصراويه وانتم فريق الفقر ..وبعدين حتى لو أحضرتم جيسوس التصر هو هو لن يتغير .. سعيد أخو مبارك ..
بلبل البحر
عاشت ما كتب الله لها أن تعيش، ولم ينقص من عمرها دقيقة ، والسرطان سبب لأن أجلها قد انقضى. الله يرحمها.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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