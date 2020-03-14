calendar

وداد سيري: جيلنا سيبقى حاضرا في الأذهان

Time منذ 44 دقيقة
Views 924
وداد سيري: جيلنا سيبقى حاضرا في الأذهان
Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
وأوضح أنه إذا شرب ماء كثير وغرغرة بالماء والملح أو الخل يقضي على الفيروس....؟ الاخ وزير الصحه...وفقك الله لا بد التحقق من هذه المعلومه فاذا كانت صحيحه فتستحق اعتمادها ونشرها للعامه..فهي معلومه لا تقدر بثمن ويستحق صاحبها التكريم ... ودحين نبا تصريح متحدث الصحه على تعليق د.حنس
البرفسور حنس
تشكر على اجتهادك.. لاكن تلام الصحه على تقصيرها...او قصورها
زائر الفجر
غالي عليكم يانصراويه وانتم فريق الفقر ..وبعدين حتى لو أحضرتم جيسوس التصر هو هو لن يتغير .. سعيد أخو مبارك ..
بلبل البحر
عاشت ما كتب الله لها أن تعيش، ولم ينقص من عمرها دقيقة ، والسرطان سبب لأن أجلها قد انقضى. الله يرحمها.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

أخر الأخبار

شاهد عيان من الصين: لاتخافوا من كورونا والله خيرا حافظًا (فيديو )
شاهد عيان من الصين: لاتخافوا من كورونا والله خيرا حافظًا (فيديو )
Time منذ 5 دقائق Views 158
شاهد.. الرئيس الإيراني في عزلته الصحية ومديره يحتاط منه بـ "الكمام"
شاهد.. الرئيس الإيراني في عزلته الصحية ومديره يحتاط منه بـ "الكمام"
Time منذ 5 دقائق Views 1159
استشاري أورام نسائية: فحص سرطان عنق الرحم هام لكل أنثى بلغت 18 عاما (فيديو)
استشاري أورام نسائية: فحص سرطان عنق الرحم هام لكل أنثى بلغت 18 عاما (فيديو)
Time منذ 11 دقيقة Views 1227
«التجارة» تكشف السوق السوداء للمعقمات
«التجارة» تكشف السوق السوداء للمعقمات
Time منذ 15 دقيقة Views 1286
بالفيديو.. جورج قرداحي يتعرض للظلم والخيانة من MBC
بالفيديو.. جورج قرداحي يتعرض للظلم والخيانة من MBC
Time منذ 15 دقيقة Views 508
ممثلة خليجية ترفض مصافحة زملائها بسبب الكورونا
ممثلة خليجية ترفض مصافحة زملائها بسبب الكورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 164
جامعية اخذت التفوق بكل شيء .. انتبهي من العين
جامعية اخذت التفوق بكل شيء .. انتبهي من العين
Time منذ 17 دقيقة Views 158
امرأة للمغامسي: "ما جزاء من أبكى وأحزن وأذل وأهان والديه؟"
امرأة للمغامسي: "ما جزاء من أبكى وأحزن وأذل وأهان والديه؟"
Time منذ 17 دقيقة Views 1431
مهارة وهدف للكابتن حسين عبدالغني عام 1425 هـ
مهارة وهدف للكابتن حسين عبدالغني عام 1425 هـ
Time منذ 18 دقيقة Views 153
عنصرية شبان ضد رجل صيني مع زوجته
عنصرية شبان ضد رجل صيني مع زوجته
Time منذ 19 دقيقة Views 188