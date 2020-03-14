بالفيديو.. تعليق الدوري بين التأييد والمعارضة ووليد الفراج يتجه إلى المطبخ

ماجد محمد (صدى):

تسببت قرارات تعليق كافة الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق كافة أنشطة رابطة المحترفين وعلى رأسها دوري المحترفين الذي يتصدره نادي الهلال وكان مقررا أن تلعب بعض مبارياته اليوم بدون جمهور.

وعلى مدار أيام، هاجم عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي مطالبات إيقاف الدوري، فمن جانبه اعتبر الإعلامي السعودي وليد الفراج، المطالبين بالأمر بالانتهازيين ـ في إشارة لجمهور النصر ـ مبديا تفهمه للأمر حال صدوره لأسباب صحية.

فيما رد عبدالعزيز أحمد بغلف العضو الذهبي بنادي النصر السعودي،منتقدا وليد الفراج بعد إيقاف الدوري،مدونا : «انتهازية لا أخلاقية وخفف تعصبك، لا يجتمعان، أيقال هذا الكلام في أمر يمس صحة وسلامة المواطنين، هل علمت لماذا الغالبية العظمى ضد الكثير من طرحك، لأنه وببساطة المصلحة العامة مقدمة على الآراء الشخصية، وثقتنا بوزير الإعلام كبيرة والله المستعان».

أما الإعلامي أحمد الجدي، فقال: «إيقاف الدوري للمصلحة العامة وخطوات احترازية قامت بها الدولة جزاها الله كل خير .. إدخال الميول والأهواء في هذا الأمر غير معقول .. حمانا الله وإياكم من هذا الوباء».

ونشر وليد الفراج، فيديو عبر حسابه على «تويتر» وهو يقف في المطبخ ساخرا من إيقاف الدوري، معلقا على الفيديو: «بعد قرار إيقاف الدوري احترازا من كورونا، خلينا نستعد للمرحلة المقبلة».