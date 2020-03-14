أنباء عن وفاة أربعيني برصاصة طائشة في المجاردة

الطائف (صدى):

تُحقق الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، في حادث إطلاق نار راح ضحيتها مواطن في العقد الرابع من عمره.

وتشير الأنباء إلى أن شقيقه كان يُنظف سلاحه الشخصي، فأصاب الضحية رصاصة طائشة لترديه قتيلاً في الحال.