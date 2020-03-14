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أنباء عن وفاة أربعيني برصاصة طائشة في المجاردة
منذ ساعة
1604
الطائف (صدى):
تُحقق الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، في حادث إطلاق نار راح ضحيتها مواطن في العقد الرابع من عمره.
وتشير الأنباء إلى أن شقيقه كان يُنظف سلاحه الشخصي، فأصاب الضحية رصاصة طائشة لترديه قتيلاً في الحال.
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أحدث التعليقات
البرفسور حنس
وأوضح أنه إذا شرب ماء كثير وغرغرة بالماء والملح أو الخل يقضي على الفيروس....؟ الاخ وزير الصحه...وفقك الله لا بد التحقق من هذه المعلومه فاذا كانت صحيحه فتستحق اعتمادها ونشرها للعامه..فهي معلومه لا تقدر بثمن ويستحق صاحبها التكريم ... ودحين نبا تصريح متحدث الصحه على تعليق د.حنس
البرفسور حنس
تشكر على اجتهادك.. لاكن تلام الصحه على تقصيرها...او قصورها
زائر الفجر
غالي عليكم يانصراويه وانتم فريق الفقر ..وبعدين حتى لو أحضرتم جيسوس التصر هو هو لن يتغير .. سعيد أخو مبارك ..
بلبل البحر
عاشت ما كتب الله لها أن تعيش، ولم ينقص من عمرها دقيقة ، والسرطان سبب لأن أجلها قد انقضى. الله يرحمها.
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
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