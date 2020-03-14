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تعرف على من يتجسس على حسابك بجوجل في خطوات

Time منذ 34 دقيقة
Views 1478
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تعرف على من يتجسس على حسابك بجوجل في خطوات

وكالات (صدى):
قدمت "جوجل" لعملائها تقنية تسمح لهم بحماية حساب عملائهم من القرصنة والتجسس، بخطوات بسيطة وسهلة كما تقدم ميزة تسجيل الخروج من الأجهزة الغير مألوفة.

وأوضحت جوجل أنه في بضع خطوات بسيطة، يمكن مراجعة مواقع تسجيل الدخول إلى حسابات غوغل في الوقت المباشر ومعرفة مكان تسجيل الخروج مؤخرا في آخر 28 يوما.

وتابعت بأن الخطوة الأولي للمراجعة أن تنتقل إلى حسابك الخاص وانقر على صورة ملفك الشخصي، حيث يجب أن ترى الخيار المسمى "إدارة حساب جوجل".

وتأتي الخطوة التالية إلى خيار "الأمان، ثم الانتقال إلى خيار "أجهزتك" وانقر على "إدارة الأجهزة"، بعدها ستتمكن من معرفة مكان تسجيل دخولك حاليا ووقت وتاريخ ومكان استخدام حسابك.

وتأمين الحساب ضد جهاز غير مألوف، تتبع نفس الخطوات ثم النقر فوق "عدم التعرف على جهاز، وسيُتيح ذلك خيار تغيير كلمة المرور، وإذا قمت بذلك، فسيتم تسجيل خروجك من جميع الأجهزة بخلاف الجهاز الذي استخدمته لإنشاء كلمة مرور جديدة.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يكفينا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه طيب واميرهم ايش دخله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
اووووووه ياكبدي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خيبه الله فوق ما خيبه رفيق الجروه

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