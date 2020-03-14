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رياح وأمطار رعدية على 3 مناطق

Time منذ 46 دقيقة
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رياح وأمطار رعدية على 3 مناطق

نجران (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدرت الهيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

ونبهت الهيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية، إذ شمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والمراكز التابعة لها.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يكفينا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه طيب واميرهم ايش دخله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
اووووووه ياكبدي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خيبه الله فوق ما خيبه رفيق الجروه

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