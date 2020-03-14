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وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة

Time منذ 56 دقيقة
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وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت، وزارة الرياضة، عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وقالت الوزارة في بيان لها: امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس.

ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإن وزارة الرياضة تعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.

وذلك ابتداء من يوم غد الأحد وحتی إشعار آخر، سائلين الله العلي القدير السلامة والصحة للجميع.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يكفينا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه طيب واميرهم ايش دخله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
اووووووه ياكبدي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خيبه الله فوق ما خيبه رفيق الجروه

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