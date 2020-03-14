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بالصور.. أمطار على مدينة عرعر
منذ 48 دقيقة
1371
2
عرعر (صدى):
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يكفينا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه طيب واميرهم ايش دخله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
اووووووه ياكبدي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خيبه الله فوق ما خيبه رفيق الجروه
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