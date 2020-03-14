عزام الدخيّل: أحمد الله إني سعودي وسأعزل نفسي في المنزل تنفيذاً للتعليمات

الرياض (صدى):

عبر وزير التعليم الأسبق الدكتور عزام الدخيّل، عن أعجابه بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مطار الملك خالد بالرياض لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدخيل في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" وصلتُ قبل قليل من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض وحمدتُ الله مع المواطنين العائدين، أنني مواطنٌ سعودي تتسابقُ الجهاتُ المختصة في المطار لرعايته والاهتمام به، فلهم الشكر الجزيل.

وتفاعلت مواطنة مع تغريدة الدخيل بتذكيره أنه يجب أن يعزل نفسه في المنزل تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة، ليرد عليها أنه يعلم ذلك وسوف يعزل نفسه في المنزل تنفيذاً للتعليمات.

وكانت وزارة الصحة طالبت القادمين للمملكة من 23 دولة، بتنفيذ حجر منزلي لمدة 14 يوم من تاريخ الدخول، لتجنب عدوى فيروس كورونا.

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