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عزام الدخيّل: أحمد الله إني سعودي وسأعزل نفسي في المنزل تنفيذاً للتعليمات

Time منذ 23 دقيقة
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عزام الدخيّل: أحمد الله إني سعودي وسأعزل نفسي في المنزل تنفيذاً للتعليمات

الرياض (صدى):
عبر وزير التعليم الأسبق الدكتور عزام الدخيّل، عن أعجابه بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مطار الملك خالد بالرياض لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدخيل في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" وصلتُ قبل قليل من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض وحمدتُ الله مع المواطنين العائدين، أنني مواطنٌ سعودي تتسابقُ الجهاتُ المختصة في المطار لرعايته والاهتمام به، فلهم الشكر الجزيل.

وتفاعلت مواطنة مع تغريدة الدخيل بتذكيره أنه يجب أن يعزل نفسه في المنزل تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة، ليرد عليها أنه يعلم ذلك وسوف يعزل نفسه في المنزل تنفيذاً للتعليمات.

وكانت وزارة الصحة طالبت القادمين للمملكة من 23 دولة، بتنفيذ حجر منزلي لمدة 14 يوم من تاريخ الدخول، لتجنب عدوى فيروس كورونا.

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إلزام القادمين من 23 دولة بالخضوع للحجر المنزل لمدة 14 يوماً

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
هذا باين علية من النايحة المستاجرة ... حكومتنا بجميع قطاعاتها ماقصرت مع القريب والبعيد ...واسلوب الصياح الكاذب مايمشي عندنا
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
**""'سهم'""**
حكومتنا ماقصرت الله يحفظها ويحفظ بلدنا ومواطنينا من كل مكروه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂

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