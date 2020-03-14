تفاصيل ولادة امرأة داخل سيارة أمام مستشفى الدمام (فيديو)

الدمام (صدى):

تكشفت معلومات جديدة، حول مقطع الفيديو الخاص بامرأة تلد رضيعها داخل السيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

وأوضح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الفيديو حدث يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020م، مضيفًا أن الزوج وهو مقيم قد حضر إلى المستشفى في تمام الساعة الواحدة ظهراً برفقة زوجته و3 سيدات أخريات.

وأكد أن إحدى السيدات دخلن إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة، ورفض زوجها محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد بأن الطبيبة قامت الطبيبة بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي، ولاذ بالفرار عند استدعاء قسم الأمن في المستشفى.

وأشار إلى أنه تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص.