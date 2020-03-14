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تفاصيل ولادة امرأة داخل سيارة أمام مستشفى الدمام (فيديو)

Time منذ 36 دقيقة
Views 2246
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تفاصيل ولادة امرأة داخل سيارة أمام مستشفى الدمام (فيديو)

الدمام (صدى):
تكشفت معلومات جديدة، حول مقطع الفيديو الخاص بامرأة تلد رضيعها داخل السيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

وأوضح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الفيديو حدث يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020م، مضيفًا أن الزوج وهو مقيم قد حضر إلى المستشفى في تمام الساعة الواحدة ظهراً برفقة زوجته و3 سيدات أخريات.

وأكد أن إحدى السيدات دخلن إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة، ورفض زوجها محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد بأن الطبيبة قامت الطبيبة بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي، ولاذ بالفرار عند استدعاء قسم الأمن في المستشفى.

وأشار إلى أنه تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص.

 

 

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
هذا باين علية من النايحة المستاجرة ... حكومتنا بجميع قطاعاتها ماقصرت مع القريب والبعيد ...واسلوب الصياح الكاذب مايمشي عندنا
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
**""'سهم'""**
حكومتنا ماقصرت الله يحفظها ويحفظ بلدنا ومواطنينا من كل مكروه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂

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