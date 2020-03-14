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قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في قطر

Time منذ ساعة
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قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في قطر

وكالات (صدى):
شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في قطر، قفزة كبيرة، بعد تسجيل 58 إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس السبت أن عدد المصابين المسجلين بفيروس كورونا المستجد في قطر وصل إلى 320 شخصا، بعد أن كان عند مستوى 262 حالة في الإحصائية السابقة التي نشرت يوم 11 مارس.

وقالت الوزارة: "ترتبط 45 حالة من الحالات الجديدة بالحالات التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة".

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
هذا باين علية من النايحة المستاجرة ... حكومتنا بجميع قطاعاتها ماقصرت مع القريب والبعيد ...واسلوب الصياح الكاذب مايمشي عندنا
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
**""'سهم'""**
حكومتنا ماقصرت الله يحفظها ويحفظ بلدنا ومواطنينا من كل مكروه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂

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