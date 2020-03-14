قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في قطر

وكالات (صدى):

شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في قطر، قفزة كبيرة، بعد تسجيل 58 إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس السبت أن عدد المصابين المسجلين بفيروس كورونا المستجد في قطر وصل إلى 320 شخصا، بعد أن كان عند مستوى 262 حالة في الإحصائية السابقة التي نشرت يوم 11 مارس.

وقالت الوزارة: "ترتبط 45 حالة من الحالات الجديدة بالحالات التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة".