الجولة الـ22 للدوري تُشعل صراع الهبوط

نواف السالم (صدى):

شهدت الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مفاجآت عديدة أشعلت صراع تحديد مراز الهبوط بعدما كان متجمدًا لفترة.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي: تعادل الهلال مع مضيفه ضمك (1-1)، فوز النصر على الرائد (4-1)، هزيمة الأهلي أمام التعاون (0-1)، والاتحاد أمام الوحدة (1-2)، والشباب أمام الاتفاق (0-1)، كما فاز أبها على الفيحاء (2-0)، والعدالة على الفتح (1-0)، وتعادل الحزم مع الفيصلي (2-2).

وبهذه النتائج، أصبح الحزم في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما الاتحاد في المركز الثالث عشر بـ23 نقطة، والفتح في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة، و ضمك في المركز الخامس عشر بـ18 نقطة، ثم يتذيل العدالة الترتيب بـ17 نقطة.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ثم الوحدة ثالثًا بـ39 نقطة، والأهلي رابعًا بـ37 نقطة.