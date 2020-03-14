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بالفيديو.. سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية ببغداد
منذ ساعتين
1963
بغداد (صدى):
نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني أن معسكر التاجي قرب بغداد تعرض اليوم السبت لقصف بصواريخ كاتيوشا وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع.
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أحدث التعليقات
**""'سهم'""**
هذا باين علية من النايحة المستاجرة ... حكومتنا بجميع قطاعاتها ماقصرت مع القريب والبعيد ...واسلوب الصياح الكاذب مايمشي عندنا
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
**""'سهم'""**
حكومتنا ماقصرت الله يحفظها ويحفظ بلدنا ومواطنينا من كل مكروه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
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